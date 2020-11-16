بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
بعد الانسحاب من كأس العراق.. نادي الطلبة يلوح بتعليق جميع نشاطاته جهات سياسية عراقية تشكل امبراطوريات مالية.. عبر فرض إتاوات في السيطرات والطرق الخارجية الدليمي: العوائل النازحة قد تم اجبارها للعودة إلى مناطقهم الأصلية وهو تهجير جديد مصادر سياسية: الكاظمي يشكل وفدا لمفاوضة ميليشيات إيران لدخول جرف الصخر في بابل بعد إقرار مجلس النواب قانون سد العجز المالي واستبعاد حصة الكرد منه.. بارزاني: فشل سياسي ائتلاف العبادي يحذر من مقاطعة شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة موقع أمريكي: ترامب ينوي اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين الورش الصناعية في بغداد.. وباء سرطاني ومنبع للتلوث ومصدر لإزعاج المواطنين بسبب الأزمة المزدوجة.. البنك الدولي يحذر: أكثر من 5 ملايين عراقي سيدخلون براثن الفقر نقابة الفنانين العراقيين تنعي وفاة الفنان عودة فاضل بعد صراع مع المرض
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 05:13 م

بعد الانسحاب من كأس العراق.. نادي الطلبة يلوح بتعليق جميع نشاطاته

نادي الطلبة

لوحت إدارة نادي الطلبة باستعدادها لتعليق جميع النشاطات الرياضية، بعد أن أعلنت مؤخرا انسحابها من كأس العراق بسبب ما تعانيه من أزمة مالية خانقة.

وذكر علاء كاظم، رئيس الهيئة الإدارية للنادي، أن الطلبة يمر بأزمة مالية حقيقية ولم يتسلم أي مبلغ منذ العام السابق، مبينا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت 50 مليون دينار فقط ، وهو مبلغ غير كاف لسد مستحقات اللاعبين وكادري التدريب والإداريين.

وأضاف كاظم: "الإدارة أبلغت اللاعبين باستعدادها لتعليق جميع النشاطات الرياضية والانسحاب من بطولة كأس العراق بسبب ما تعانيه من ضغوطات مالية خانقة".
وتابع: "تم تبليغ إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد أسوة بالأندية الجماهيرية، وبالفعل تم التعاقد حسب إمكانيات النادي".

وواصل: "الإدارة استطاعت تسيير الأمور حتى وصول المبلغ، وعقدنا جلسة مع الكادر التدريبي واللاعبين وتبليغهم بدفع جزء من المستحقات لحين توفير التخصيص المالي".

وتابع: "نادي الطلبة من الأندية المؤسساتية التي يعتمد تمويلها على وزارة التعليم العالي التي تعتبر المتنفس الوحيد للنادي، والإدارة بدورها طرحت جميع الحلول أمام الوزارة لتفادي الأزمة".

وأتم: "الوزارة شكلت لجانا مالية ورقابية خاصة وتم تسليمهم العقود للاعبين من قبل إدارة النادي مطالبين بتسليم دفعة من مستحقاتهم المالية والباقي من الممكن تسليمه بعد 5 أشهر، ولكن دون جدوى".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الفنان عودة فاضل

نقابة الفنانين العراقيين تنعي وفاة الفنان عودة فاضل بعد صراع مع المرض 16 تشرين الثاني 2020 03:04 م

راموس وميسي

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة 15 تشرين الثاني 2020 12:26 م

الطلبة

فريق الطلبة ينسحب بشكل رسمي من بطولة كأس العراق 14 تشرين الثاني 2020 03:48 م

الفنانة المغربية وهيبة مندريس

الفنانة المغربية وهيبة مندريس تصدر أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية 14 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

رونالدو

مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع كريستيانو رونالدو 13 تشرين الثاني 2020 04:17 م

320192191513576371405

وزارة التجارة الأمريكية تؤجل حظر "تيك توك"‎.. ما السبب؟ 13 تشرين الثاني 2020 11:29 ص

منتخب العراق

نجوم "أسود الرافدين" سيتذكرون أساطير العراق الراحلين بلفتة مميزة 13 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

المنتخب

إصابة لاعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم بكورونا 12 تشرين الثاني 2020 09:14 ص

التعليقات