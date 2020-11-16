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الإثنين, 16 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 04:43 م

الدليمي: العوائل النازحة قد تم اجبارها للعودة إلى مناطقهم الأصلية وهو تهجير جديد

زيتون الدليمي

قالت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي، إن الهالة الإعلامية التي تقوم بها الحكومة بشأن ملف إغلاق مخيمات النازحين غير مقبولة, مطالبة الحكومة بأن تغلق الملف بشكل حقيقي وفق توفير أبسط مقومات العودة.

وأضافت أن أغلب العوائل النازحة قد تم اجبارها للعودة إلى مناطقهم الأصلية تعد بمثابة تهجير جديد بسبب عدم وجود أي بنى تحتية لهم من حيث السكن وتوفير الماء والكهرباء وحتى ان اغلبها لم يعوض ماليا لغرض ترتيب أوضاعه.

وأشارت الدليمي إلى أن عملية إعلان إغلاق ملف النازحين هو إعلامي وليس حقيقي وهذا ما لا نريده من الحكومة والجهات المعنية بالملف.

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