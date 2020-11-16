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الإثنين, 16 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 03:59 م

موقع أمريكي: ترامب ينوي اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين

ترامب يهدد ايران

كشف موقع "أكسيوس" عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي اتخاذ "سلسلة إجراءات قاسية" ضد الصين في الفترة النهائية من ولايته.

ونقل الموقع، في تقرير ، عن مسؤولين كبار مطلعين على الموضوع، أن "ترامب سيتخذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين خلال الأسابيع الـ10 المتبقية له في الحكم، لتثبيت إرثه بشأن الصين.

وأوضح التقرير، أن إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات أو تقييد التجارة مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في الصين بسبب التورط المرجح في انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شنجان وهونغ كونغ أو تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون ويليت، للموقع: "في حال عدم تغيير بكين نهجها وعدم تحولها إلى لاعب مسؤول في الساحة الدولية، سيعتبر رؤساء الولايات المتحدة المستقبليين التراجع عن الإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب انتحارات سياسيا".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها  الوباء، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

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