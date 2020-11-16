الرافدين: توزيع رواتب موظفي دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.



وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان في بيان، أنه تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد.



وأشار، إلى أن المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه.



