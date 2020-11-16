خزعل: تصريحات الحكومة وتأكيداتها بشأن السيولة المالية غير مطابقة للواقع

قال النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، إن تصريحات الحكومة وتأكيداتها بشأن السيولة المالية غير مطابقة للواقع وتختلف كثيرا عن حقيقة ما يعيشه العراق من أزمة مالية.

وأضاف أن الحكومة وقبل ستة أشهر من اليوم اكدت انها تمكنت من تجاوز الأزمة المالية وتأمين الرواتب، في حين أنها لم تدفع رواتب الموظفين في موعدها وخالفت ما وعدت به وأصبحت الرواتب تصرف كل 45 يوما.

وشدد على ضرورة خروج الحكومة بقول صريح ومفاتحة الشعب بحقيقة الأمور، وايضاح حقيقة قدرتها على إدارة البلد بالشكل الصحيح وتأمين الرواتب من عدمها في الفترة المقبلة.