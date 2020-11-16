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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 12:07 م

نائبة : وجود المعترضين على تمرير قانون الاقتراض امر طبيعـي

ليلى التميمي

انتقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، امتعاض بعض النواب و القيادات السياسية من تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة النائب ليلى التميمي  في بيان صحفي ، ان " إبداء الزعل وعدم الرضا من قيادات سياسية،  بعد تشريع قانون الاقتراض غير مبرر  لأن القانون شرع بممارسة ديمقراطية ووجود معترضين هو امر طبيعي ".

واضافت ، ،  أن "مشروع القانون مر بجولات كثيرة من النقاشات المشتركة من القوى السياسية، ولم يكن هناك استهداف او نكاية كما يدعي البعض والعكس صحيح "، مبينة ان " هناك من كان يريد الاخلال بالنصاب دون الاكتراث بالصعوبات التي يواجهها شعبنا العراقي وعدم تمرير قانون الاقتراض، الامر الذي تسبب بتأخير أقرار القانون الى حدود كبيرة ".

واكدت  أن "النفط وأموال المنافذ الحدودية وغيرها ملك لجميع فئات الشعب العراقي، ويجب ان تطبق أي قوانين بشأنها على جميع انحاء العراق"، مبينة أن "إلزام الحكومات المحلية في المحافظات والإقليم بتسليم الواردات الوطنية ومنها  النفط في قانون الاقتراض سيكون من مصلحة الشعب العراقي كافة".

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