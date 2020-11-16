النزاهة النيابية: الايام المقبلة ستشهد فتح ملفات كبرى وسلسلة استجواب لوزراء

كشف مقرر لجنة النزاهة النيابية محمد المياحي عن عزم لجنته فتح ملفات فساد لشخصيات متنفذة ووزراء متورطة بالفساد، مبينا ان لجنته تتعرض الى تشويه اعلامي قبيل احالة الملفات والاستجوابات.



وقال المياحي ان “لجنة النزاهة النيابية قدمت عشرات الملفات لشخصيات كبيرة فاسدة وستعرض المزيد خلال الايام المقبلة”.





واضاف ان “اللجنة تتعرض الى هجمة اعلامية من وسائل اعلام مدفوعة الثمن قبيل اعلان اسماء وكشف شخصيات كبيرة متورطة بالفساد”.





وأشار المياحي الى ان “الايام المقبلة ستشهد سلسلة من الاستجوابات لوزراء متلكئين في اداء عملهم او تحوم حولهم شبهات فساد وسيتم احلة جميع الادلة الى هيئة النزاهة”.



