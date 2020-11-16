المالية النيابية: لن يكون هنالك اقتراض مستقبلي جديد

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان مجلس النواب لن يمرر قانون اقتراض جديد لتأمين رواتب الموظفين وعلى الحكومة إيجاد الحلول المناسبة.



وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان ، ان “الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انشائية ولم تكن حقيقية لحل الازمة الراهنة”، لافتا الى ان “مجلس النواب مرر قانون الاقتراض بسبب اضطراره لتأمين رواتب الموظفين.



واضاف ان “الاعتماد على الاقتراض في حل الازمة الراهنة امر مرفوض من قبل مجلس النواب”، مبينا ان “المجلس لن يمرر قانون اقتراض جديد وعلى الحكومة ايجاد الحلول المناسبة في مواجهة الازمة بعيدا عن الاقتراض.