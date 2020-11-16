نائب : ثلاثة ايام ونصل لإقالة الحلبوسي





حدد النائب احمد الجربا ثلاثة ايام للوصول الى العدد القانوني بجمع 110 تواقيع لإقالة الحلبوسي قبل موعد الجلسة المقبلة للبرلمان.



وقال الجربا ان “عدد التواقيع المجموعة حتى الان 100 توقيع ولا يوجد بينهم اي متراجع لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



واضاف ان “العدد القانوني المطلوب هو 110 توقيع وتقديمها بشكل رسمي”، مشيرا الى انهم “قادرون خلال ثلاثة ايام على الانتهاء من اكمال العدد القانوني وجمع التواقيع العشرة المتبقية.



واوضح الجربا ان “العدد المتبقي سيكتمل قبل موعد الجلسة المقبلة ويقدم بشكل رسمي الى هيئة رئاسة البرلمان”، لافتا الى ان “رئاسة البرلمان قانونا غير قادرة على رفض الطلب وعليها المضي بالإجراءات القانونية.