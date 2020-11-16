بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
نائبة : وجود المعترضين على تمرير قانون الاقتراض امر طبيعـي النزاهة النيابية: الايام المقبلة ستشهد فتح ملفات كبرى وسلسلة استجواب لوزراء المالية النيابية: لن يكون هنالك اقتراض مستقبلي جديد ائتلاف النصر يدعو الى التهدئة والحوار الجاد بين بغداد وأربيل لتجاوز الخلافات نائب : ثلاثة ايام ونصل لإقالة الحلبوسي نائب عن ديالى : أزمة ابي صيدا سببها السلاح المنفلت وضعف أدوات تنفيذ القانون وصول وفد كردي الى بغداد لحل ازمة الرواتب ترامب : سنرفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020 اصابة اربعة من عناصر ميليشيا الحشد في هجوم لداعش الارهابي شمال بعقوبة علاوي : البرلمان فشل حتى اللحظة في سن قانون توزيع الثروات المالية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 11:17 ص

نائب عن ديالى : أزمة ابي صيدا سببها السلاح المنفلت وضعف أدوات تنفيذ القانون

سلاح العشائر

أكد النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي ان ازمة ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة المستدامة منذ سنوات تعود الى السلاح المنفلت وعدم تطبيق القانون وضعف ادوات التنفيذ للقانون من قبل الاجهزة التنفيذية .

وقال  العزاوي  ان اختفاء ادوات تنفيذ القانون في ناحية ابي صيدا ولد معادلة عكسية تسببت باستقواء وسطوة الجماعات المسلحة سواء كانت حزبية او عشائرية مقابل اضعاف اجهزة الدولة الامنية . مؤكدا ان تولي قوات امنية ملف ابي صيدا من خارج المحافظة الحل الانجح في انهاء الازمة الامنية والعشائرية .

من جهته اكد مدير ناحية ابي صيدا / وكالة / عبد الله الحيالي ان الناحية تعاني من اهمال امني وضعف تنفيذ القانون بحق المطلوبين والخارجين عن القانون . لافتا الى وجود عصابات مأجورة تعمل على اشعال الفتن وخلق الفوضى والاقتتال العشائري يدفع ثمنها الاهالي .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ليلى التميمي

نائبة : وجود المعترضين على تمرير قانون الاقتراض امر طبيعـي 16 تشرين الثاني 2020 12:07 م

محمد المياحي

النزاهة النيابية: الايام المقبلة ستشهد فتح ملفات كبرى وسلسلة استجواب لوزراء 16 تشرين الثاني 2020 12:01 م

اقتراض

المالية النيابية: لن يكون هنالك اقتراض مستقبلي جديد 16 تشرين الثاني 2020 11:37 ص

النصر

ائتلاف النصر يدعو الى التهدئة والحوار الجاد بين بغداد وأربيل لتجاوز الخلافات 16 تشرين الثاني 2020 11:19 ص

الحلبوسي

نائب : ثلاثة ايام ونصل لإقالة الحلبوسي 16 تشرين الثاني 2020 11:18 ص

بغداد وأربيل

وصول وفد كردي الى بغداد لحل ازمة الرواتب 16 تشرين الثاني 2020 11:15 ص

ترامب

ترامب : سنرفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020 16 تشرين الثاني 2020 11:14 ص

اياد علاوي

علاوي : البرلمان فشل حتى اللحظة في سن قانون توزيع الثروات المالية 16 تشرين الثاني 2020 10:43 ص

التعليقات