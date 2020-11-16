نائب عن ديالى : أزمة ابي صيدا سببها السلاح المنفلت وضعف أدوات تنفيذ القانون

أكد النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي ان ازمة ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة المستدامة منذ سنوات تعود الى السلاح المنفلت وعدم تطبيق القانون وضعف ادوات التنفيذ للقانون من قبل الاجهزة التنفيذية .



وقال العزاوي ان اختفاء ادوات تنفيذ القانون في ناحية ابي صيدا ولد معادلة عكسية تسببت باستقواء وسطوة الجماعات المسلحة سواء كانت حزبية او عشائرية مقابل اضعاف اجهزة الدولة الامنية . مؤكدا ان تولي قوات امنية ملف ابي صيدا من خارج المحافظة الحل الانجح في انهاء الازمة الامنية والعشائرية .



من جهته اكد مدير ناحية ابي صيدا / وكالة / عبد الله الحيالي ان الناحية تعاني من اهمال امني وضعف تنفيذ القانون بحق المطلوبين والخارجين عن القانون . لافتا الى وجود عصابات مأجورة تعمل على اشعال الفتن وخلق الفوضى والاقتتال العشائري يدفع ثمنها الاهالي .