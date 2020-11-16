المالية النيابية تكشف عن انخفاض احتياطي البنك المركزي الى 35 مليار دولار

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن انخفاض الاحتياطي العراقي في البنك المركزي العراقي الى 35 مليار دولار بعد سحب القرض الثاني من قبل الحكومة.



وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي ان “احتياطي البنك المركزي العراقي قبل التصويت على القرض كان يبلغ 51 مليار دولار.



واضاف ان “القرض الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب دفع الحكومة الى سحب 12 ترليون دينار”، مشيرا الى ان “الاحتياطي انخفض الى 35 مليار دولار.



واوضح ان “الحكومة جعلت العراق بموقف صعب وامامها الاشهر المتبقية من العام الجاري للتحرك بخطوات عاجلة للنهوض بالاقتصاد للحفاظ على ماتبقى من احتياطي البنك المركزي العراقي.