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الإثنين, 16 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 10:12 ص

ترامب على تويتر: أنا الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن فوز منافسه جو بايدن بها.

وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم: "أنا الفائز في الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القضايا المرفوع بخصوص انتخابات الرئاسة 2020، ليست مرفوعة من جانبه بل هي من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثناء عمليات الاقتراع.

وكتب ترامب على تويتر أيضا: "سيتم قريبًا رفع قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 ، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

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