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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 09:30 ص

الكاظمي: حل مشاكل سنجار يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية

الكاظمي
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن حل مشاكل قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن "الأخير استقبل، في مكتبه، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء".

وشدد الكاظمي، على "حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي"، مؤكدا أن "الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية".

وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، وتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية"، لافتا إلى أن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفا، وهو ثروة دائمة للعراق". 

وأكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت  سابق اليوم الأحد، إصراره على تنفيذ "اتفاق سنجار" الذي ابرمته حكومتي المركز والإقليم مؤخراً، مشيرا إلى أنه سيكون بداية لحل جميع المشاكل.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة ازدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

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