زيادة المنح الدراسية والاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية بين العراق ومصر

اتفق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ونظيره العراقي، الدكتور نبيل كاظم، على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الطرفين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية العراقية الدكتور حازم طاهر باقر.

فقد ناقش الطرفان أهمية تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين واستعرضا آليات التفاهم والتنسيق التي منها زيادة عدد الجامعات المصرية الحكومية المعترف بها ضمن دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة فضلا عن دارسة ومناقشة المنح الدراسية المصرية للطلبة العراقيين وزيادتها من خمسين إلى مئة منحة.



وأكد وزير التعليم العالي العراقي، أهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة وتذليل الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للطلاب العراقيين.



وأعرب الجانبان عن تأييدهما الإشراف المشترك بين الجامعات العراقية ونظيراتها المصرية وتوفير مناخات البحث العلمي المتبادل بين الأساتذة المصريين والعراقيين، وتفعيل الشراكة في المراكز البحثية بين البلدين.



وناقش الطرفان مقترحا يتضمن إنشاء الجامعة العراقية المصرية على وفق آليات تحقق مساحة التعاون الأكاديمي والعلمي بين بغداد والقاهرة.