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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 02:58 ص

الحرس الثوري الإرهابي يعزف من جديد على نغمته الدموية: سنثأر للإرهابي قاسم سليماني بأيدي أبناء العراق

الحرس الثوري الايراني

سلامي: سنعمل على الثأر لسليماني والمهندس وخبراء: وهم

فيما اعتبر إشراك للعراق فيما ليس قضيته، وإرهاب جديد من جانب عصابات الحرس الثوري الإيراني، جدد قائد الحرس الثوري الإرهابي، حسين سلامي، مزاعمه بضرورة الثأر للارهابي الجنرال الراحل قاسم سليماني، وقال إن ذلك سيتم بأيدي الإيرانيين والعراقيين معا!!
وهو ما أثار دهشة شديدة ورفضا للوقاحة الايرانية بإشراك العراق فيما ليس قضيته على الاطلاق. علاوة على أن ملايين العراقيين موافقين تماما على اجتثاث الايرانيين والارهابيين من العراق. 


وكان قد جدد الإرهابي قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي تأكيده أن بلاده ستثأر من قتلة قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني "ميدانيا"!!
وقال سلامي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعه عناد سعدون في إيران، إلى أن هذا الانتقام لا علاقة له بمتابعة العملية القانونية لمقتل سليماني وأبومهدي المهندس.
 قائلا: "نحن على يقين من أن أبناء العراق سيثأرون لدم المهندس". وأشار إلى أن سليماني وأبو مهدي المهندس كان لهما دورا حاسما بالقضاء على داعش.
وقال سلامي إنه "لا شك في أن سليماني لعب برفقة المهندس الدور الأكثر حسما ومصيرية في العالم الإسلامي للقضاء على تنظيم داعش.


واضاف سلامي إن أمنيتنا للعراق أن يكون دولة حرة ومستقلة ومتكاملة وعظيمة وآمنة وقوية، مضيفا أن "من أهم الأسباب التي دفعت إيران إلى إرسال أكبر وأقوى وأشجع قادتنا وأكثرهم تدبيرا لمساعدة العراق في الظروف الصعبة لظهور داعش هو تحقيق هذه الأمنية". وكان الارهابي سليماني قد قتل مع الارهابي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته على طريق مطار بغداد فجر 3 يناير الماضي.
مراقبون قللوا تماما من تهديدات الحرس الثوري الايراني الارهابي، واعتبروها فقط نوع من التواجد لأن الملالي لا يستطيع أن يتحدى القوة الأمريكية بأي شكل من الأشكال.
ا. ي

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