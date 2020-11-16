بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 16 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 16 تشرين الثاني 2020 12:14 ص

كلمة الجروان بمناسبة اليوم العالمي والمهرجان الوطني للتسامح

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قال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام : ان اليوم العالمي للتسامح مناسبة دولية مهمة وجدت بدايةً سنة 1995 من قبل منظمة اليونسكو واعتمدتها الأمم المتحدة لتكون مناسبة دولية تذكرنا جميعا حول العالم بأهمية العمل المستمر من أجل نشر التسامح ومواجهة التطرف والتعصب .
ان زرع مفهوم التسامح لدى الأجيال والشعوب يغرس فيهم روح التفاهم وتقبل الأخر ويطرد من مخيلاتهم الافكار السلبية والتي يسعى البعض الى غرسها من تعصب وتطرف وكراهية الآخر والعنف والارهاب. يجب ان يدرك العالم أنه يمكننا من خلال ممارسة التسامح تحقيق سلام حقيقي في العالم من أجل أن يعم الامن والأمان والاستقرار بين الشعوب.
إننا في المجلس العالمي للتسامح والسلام نعمل مع كل اعضائنا وشركائنا ومن خلال أجهزة المجلس المختلفة واهمها البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام على زرع ثقافة التسامح حول العالم في كافة المجالات لا سيما منها التربوية والثقافية والتعليمية وفي الاعلام والعمل على تطوير القوانين الدولية بما يعزز التسامح من أجل أن يحصد العالم ثمار هذا التسامح ويحقق الاستقرار والازدهار والرخاء للشعوب كافة.
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