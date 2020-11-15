العقوبات المريرة.. إدارة الرئيس ترامب تُشدد عقوباتها على طهران الأسبوع القادم لقمعها المعارضة السياسية

بومبيو: سنظل على نهجنا حتى يتراجع خامنئي عن الإرهاب



لا تزال إدارة الرئيس ترامب على عهدها، في مواجهة عصابات إيران وفي نفس النهج بتشديد العقوبات الأمريكية القاسية على إيران، وهذه المرة جزاء قيام نظام طهران بقمع "الحريات السياسية" وقتل المعارضيين وأبشعها ما تم في احتجاجات نوفمبر 2019.

وكان قد قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستشدد عقوباتها ضد إيران الأسبوع المقبل.



وأضاف بومبيو، أن العقوبات المرتقبة على إيران ستكون على خلفية قمعها السياسي للمعارضة. وأردف وزير الخارجية الأميركي، أن إيران لا تزال ترفض التحقيق بعمليات قتل المتظاهرين العام الماضي، مؤكدا أن واشنطن ستواصل ملاحقة الضالعين في قتل المتظاهرين الإيرانيين.

في السياق ذاته، أفاد ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل، أن السلطات فرضت أجواء أمنية مشددة والحرس الثوري قام بتسيير دوريات، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على احتجاجات 15 نوفمبر، والتي قمعها النظام بعنف دموي راح ضحيته حوالي 1500 متظاهر وآلاف المعتقلين يواجه العشرات منهم خطر الإعدام والمئات أحكام السجن الطويلة.

وتداولت حسابات تدعم الاحتجاجات، وفق تقرير نشرته "العربية" مقاطع تظهر انتشار قوات الأمن في طريق "الإمام علي" السريع بالعاصمة طهران، والذي كان إحدى النقاط الساخنة أثناء احتجاجات العام الماضي.



كما انتشرت وحدات من مكافحة الشغب والقوات الأمنية في مدينة صدرا من ضواحي مدينة شيراز، مركز محافظات فارس، وفقاً لقناة "إيران إنترناشيونال".

واستخدم مستخدمو تويتر وسم "#كدام_آبان" ( أي نوفمبر) لوصف ما حدث لهم خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2009 حيث تم تغريده وإعادة تغريده أكثر من 100 ألف مرة ومشاهدته ملايين المرات، بحسب حساب تويتر، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة إقامة مراسم تأبين لضحايا احتجاجات نوفمبر الماضي، حيث تخشى السلطات أن تتحول هذه المراسم إلى تجمعات احتجاجية.

من جهتها، نشرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازیة تقريرا مفصلا بمناسبة ذكرى انتفاضة نوفمبر، احتوى على تفاصيل قمع الاحتجاجات في الأهواز وأسماء الضحايا.

وذكرت المنظمة، أنه خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر 2009، قُتل نحو 170 متظاهراً في جميع أنحاء منطقة الأهواز على أيدي قوات الأمن والحرس الثوري، واعتُقل أكثر من 2500 مواطن عربي.

على الصعيد الشعبي، واصل المساهمون الإيرانيون المتضررون من البورصة، تجمعهم للأسبوع الثاني على التوالي أمام مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة طهران.

ويطالب المساهمون، بإعادة إيداعاتهم عقب خسائرهم بسبب سقوط المؤشر البورصة وعدم إيفاء المؤسسة بتعويضهم. وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس البورصة الإيرانية وطالبوا باستقالته.

وبدأت تجمعات عشرات المساهمين أمام البورصة الإيرانية في طهران، للاحتجاج على سياسات الحكومة التي أدت إلى سقوط البورصة. وأغلب المحتجين هم مجموعة من صغار المساهمين احتجوا على سياسات الحكومة أثناء سقوط المؤشر وعدم الوفاء بوعود الدعم المالي لهم.

يذكر أن البورصة الإيرانية تشهد تراجعا مستمرا منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال إن " التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة"، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.

وقال خبراء، ل"بغداد بوست"، إن تواصل العقوبات الأمريكية على إيران، من قبل ادارة ترامب أدى إلى هزة شديدة على مختلف المستويات سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وكلف طهران الملالي ثمنا باهظا وصل الى خسارة في النفط فقط وصلت إلى نحو 150 مليار دولار.

أ.ي