بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 15 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
بعد إبرام اتفاقيات وتفاهمات دولية.. أزمة جديدة تلوح بين مجلس النواب وحكومة الكاظمي بعد مقتل ثلاثة من عناصره.. الحرس الثوري الإيراني يقصف مناطق في كردستان العراق الأعرجي: محاولة إقالة الحلبوسي وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أخرى مصرف الرشيد يصرف رواتب موظفي الدوائر الحكومية التحالف الدولي يكشف أعداد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ألغام داعش الإرهابي تقتل العراقيين بالوكالة.. أطنان من المخلفات الحربية تهدد حياة الشعب العراقي تقرير أمريكي: ماذا فعل الكاظمي بعد ستة أشهر في رئاسة الحكومة العراقية؟ الجبوري: الوضع الأمني في بعض مناطق ديالى صعب للغاية صفقة القرن.. مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة الصدر: أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:21 م

تدريبات بالذخيرة الحيّة في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.. رعب إيراني من نوايا ترامب خلال الفترة القادمة

قوات 45

مصادر استخباراتية: التدريبات المكثفة تؤكد قرب وقوع عمل أمريكي كبير ضد عصابات إيران

في الوقت الذي عبر فيه وزير الدفاع الأمريكي الجديد عن نية حاسمة لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، تنفيذا لوعد كان قطعه الرئيس ترامب على نفسه، تزامن ذلك مع تدريبات بالذخيرة الحية تجرى منذ ثلاثة أيام في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، في اجراء غير مألوف وهو ما يثير الرعب في صفوف عصابات إيران من عزم ادارة الرئيس ترامب خلال الفترة القادمة على القيام بعمل عسكري كبير تجاهها.


وكانت قد كشفت مصادر استخباراتية، أن وحدات قتالية داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين بالذخيرة الحيّة، وذلك في إجراء غير مألوف. وقالت المصادر إن جهات سياسية وأمنية عراقية تعكف على دراسة هذا التحرّك غير الاعتيادي، ولا تستثني أن يكون مؤشّرا على قرارات مفصلية قد تكون إدارة الرئيس الأميركي ترامب اتّخذتها وتنوي تنفيذها في الفترة القادمة.
وتحرص القوات الأميركية في العراق، على إجراء مناوراتها وتدريباتها العسكرية بعيدا عن أنظار المدنيين. ولكن منذ تزايد عمليات استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا مطلع العام الجاري، بادرت القوات الأميركية إلى إجراء مناورات عسكرية داخل المنطقة الخضراء في وضح النهار، كما حدث مع منظومة الدفاع الجوي التي اختُبرت في وقت سابق على الملأ في بغداد، واثارت دويا وفزعا في صفوف عصابات ايران. 


ويعتقد مراقبون، وفق تقرير نشرته جريدة "العرب" أن الولايات المتحدة تجهّز لأمر ما خلال الفترة القادمة، قد يتراوح بين هجوم واسع داخل الأراضي الإيرانية أو عمليات تستهدف أذرع إيران الخارجية في بغداد وبيروت.
وتأتي التطورات، بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان والشرق الأوسط حيث يرى أنّه قد حان وقت العودة إلى الوطن.
وقال إن إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. وأضاف “واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا، والآن حان وقت العودة إلى الوطن.
لكن ميلر يقول إنّ المرحلة الحالية "حاسمة" ويجب أن نتحول خلالها من القيادة إلى الدعم.
لكن لم تخل الساحة الدولية من مؤشّرات على قرار الانسحاب، حيث أعلنت باريس معارضتها سحب الولايات المتّحدة لقوّاتها من العراق أو أفغانستان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى باريس لا يجب القيام بذلك (الانسحاب من أفغانستان) في رأينا. ولا يجب القيام بذلك في العراق أيضا.
وبالنسبة إلى الحكومة العراقية، فقد تكون أنباء من قبيل سحب القوات أو إقفال السفارة الأميركية كابوسا لأنها تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرة أجهزة الدولة الرسمية على احتواء خطر الميليشيات التابعة لإيران الذي يتعاظم يوما بعد يوم. ويسود اعتقاد على نطاق واسع في العراق وهو حقيقي تماما 100%، بأنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، يمكن لإيران أن تبسط هيمنتها الكلية على قرار العراق الخارجي وتوجهاته الداخلية من خلال تمكين الميليشيات التابعة لها من إحكام قبضتها على مفاصله الحيوية.
ويتزايد في بغداد طرح الأسئلة بشأن نوايا إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة القادمة.
وقال خبراء لـ"بغداد بوست" إن هناك سيناريوهات عدة الفترة القادمة قد تصدر من جانب الرئيس ترامب:
 في مقدمتها تزايد الاحتمالات بضربة أمريكية مدوية على مواقع عصابات إيران، تفقدها قدرتها تماما قبل الخروج من العراق وسحب القوات.
والسيناريو الثاني، توجيه ضربة شديدة مكثفة لإيران نفسها ومواقعها في العراق وسوريا ولبنان ضربة سريعة مفاجئة ومدمرة.
أما السيناريو الثالث، فيتعلق بضربات أمريكية مكثفة ضد قادة ميليشيات إيران على غرار الضربة التي طالت الجنرال الإرهابي قاسم سليماني.
وشددوا أن الميليشيات طوال فترة حكم ترامب، ولا تزال في حالة رعب شديد ودفعت الكثير جراء إدارته الصارمة.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العقوبات الامريكية ضد ايران

العقوبات المريرة.. إدارة الرئيس ترامب تُشدد عقوباتها على طهران الأسبوع القادم لقمعها المعارضة السياسية 15 تشرين الثاني 2020 11:03 م

نوري المالكي وخامنئي

تواصل "زلزال فوضى" نوري المالكي.. تحرك بأوامر ايران لإسقاط الرئاسات الثلاث وتعطيل الانتخابات 15 تشرين الثاني 2020 09:48 م

ترامب

الرئيس ترامب يصفع بايدن مجددًا وبقوة: فائز بالتزوير والمعركة لا تزال طويلة ولن أعترف بشىء 15 تشرين الثاني 2020 06:42 م

120191205744792191166

هل يطبق مشروع الفيدرالية والأقاليم في العراق بدعم أمريكي؟ .. مراقبون يجيبون 15 تشرين الثاني 2020 04:25 م

الكاظمي ومجلس النواب

بعد إبرام اتفاقيات وتفاهمات دولية.. أزمة جديدة تلوح بين مجلس النواب وحكومة الكاظمي 15 تشرين الثاني 2020 04:23 م

120191205744792191166

قمع الملالي يتواصل .. إيران تحرم اللاجئين الأفغان من شراء بطاقة هاتف وفتح حساب مصرفي 15 تشرين الثاني 2020 04:10 م

120191205744792191166

تقرير: إيران تعزز وجودها العسكري في سوريا مستعينة بميليشيات عصائب الخزعلي االإرهابية 15 تشرين الثاني 2020 04:00 م

ألغام

ألغام داعش الإرهابي تقتل العراقيين بالوكالة.. أطنان من المخلفات الحربية تهدد حياة الشعب العراقي 15 تشرين الثاني 2020 03:07 م

التعليقات