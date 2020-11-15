تدريبات بالذخيرة الحيّة في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.. رعب إيراني من نوايا ترامب خلال الفترة القادمة

مصادر استخباراتية: التدريبات المكثفة تؤكد قرب وقوع عمل أمريكي كبير ضد عصابات إيران



في الوقت الذي عبر فيه وزير الدفاع الأمريكي الجديد عن نية حاسمة لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، تنفيذا لوعد كان قطعه الرئيس ترامب على نفسه، تزامن ذلك مع تدريبات بالذخيرة الحية تجرى منذ ثلاثة أيام في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، في اجراء غير مألوف وهو ما يثير الرعب في صفوف عصابات إيران من عزم ادارة الرئيس ترامب خلال الفترة القادمة على القيام بعمل عسكري كبير تجاهها.





وكانت قد كشفت مصادر استخباراتية، أن وحدات قتالية داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين بالذخيرة الحيّة، وذلك في إجراء غير مألوف. وقالت المصادر إن جهات سياسية وأمنية عراقية تعكف على دراسة هذا التحرّك غير الاعتيادي، ولا تستثني أن يكون مؤشّرا على قرارات مفصلية قد تكون إدارة الرئيس الأميركي ترامب اتّخذتها وتنوي تنفيذها في الفترة القادمة.

وتحرص القوات الأميركية في العراق، على إجراء مناوراتها وتدريباتها العسكرية بعيدا عن أنظار المدنيين. ولكن منذ تزايد عمليات استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا مطلع العام الجاري، بادرت القوات الأميركية إلى إجراء مناورات عسكرية داخل المنطقة الخضراء في وضح النهار، كما حدث مع منظومة الدفاع الجوي التي اختُبرت في وقت سابق على الملأ في بغداد، واثارت دويا وفزعا في صفوف عصابات ايران.



ويعتقد مراقبون، وفق تقرير نشرته جريدة "العرب" أن الولايات المتحدة تجهّز لأمر ما خلال الفترة القادمة، قد يتراوح بين هجوم واسع داخل الأراضي الإيرانية أو عمليات تستهدف أذرع إيران الخارجية في بغداد وبيروت.

وتأتي التطورات، بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، عزمه تسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان والشرق الأوسط حيث يرى أنّه قد حان وقت العودة إلى الوطن.

وقال إن إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. وأضاف “واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا، والآن حان وقت العودة إلى الوطن.

لكن ميلر يقول إنّ المرحلة الحالية "حاسمة" ويجب أن نتحول خلالها من القيادة إلى الدعم.

لكن لم تخل الساحة الدولية من مؤشّرات على قرار الانسحاب، حيث أعلنت باريس معارضتها سحب الولايات المتّحدة لقوّاتها من العراق أو أفغانستان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى باريس لا يجب القيام بذلك (الانسحاب من أفغانستان) في رأينا. ولا يجب القيام بذلك في العراق أيضا.

وبالنسبة إلى الحكومة العراقية، فقد تكون أنباء من قبيل سحب القوات أو إقفال السفارة الأميركية كابوسا لأنها تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرة أجهزة الدولة الرسمية على احتواء خطر الميليشيات التابعة لإيران الذي يتعاظم يوما بعد يوم. ويسود اعتقاد على نطاق واسع في العراق وهو حقيقي تماما 100%، بأنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، يمكن لإيران أن تبسط هيمنتها الكلية على قرار العراق الخارجي وتوجهاته الداخلية من خلال تمكين الميليشيات التابعة لها من إحكام قبضتها على مفاصله الحيوية.

ويتزايد في بغداد طرح الأسئلة بشأن نوايا إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة القادمة.

وقال خبراء لـ"بغداد بوست" إن هناك سيناريوهات عدة الفترة القادمة قد تصدر من جانب الرئيس ترامب:

في مقدمتها تزايد الاحتمالات بضربة أمريكية مدوية على مواقع عصابات إيران، تفقدها قدرتها تماما قبل الخروج من العراق وسحب القوات.

والسيناريو الثاني، توجيه ضربة شديدة مكثفة لإيران نفسها ومواقعها في العراق وسوريا ولبنان ضربة سريعة مفاجئة ومدمرة.

أما السيناريو الثالث، فيتعلق بضربات أمريكية مكثفة ضد قادة ميليشيات إيران على غرار الضربة التي طالت الجنرال الإرهابي قاسم سليماني.

وشددوا أن الميليشيات طوال فترة حكم ترامب، ولا تزال في حالة رعب شديد ودفعت الكثير جراء إدارته الصارمة.

أ.ي