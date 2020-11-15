تواصل "زلزال فوضى" نوري المالكي.. تحرك بأوامر ايران لإسقاط الرئاسات الثلاث وتعطيل الانتخابات

تسجيلات صوتية وتأمر شيعي لإبعاد الحلبوسي.. الهدف ليس شخصه ولكن تعطيل قطار الانتخابات بكافة الطرق



فيما يعد استمرارا للقنبلة التي تفجرت قبل أسابيع قليلة، بانكشاف الخطة التي ينفذها المجرم نوري المالكي في العراق لإسقاط الرئاسات الثلاث والتآمر عليهم وفي مقدمتها العمل على اسقاط الحلبوسي رئيس البرلمان، وتواصل قيادات قطرية سنّية معه، لاختيار من سيأتي خليفة للحلبوسي.

تواصلت ردود الأفعال الكاشفة لخطة الفوضى التي ينفذها نوري المالكي. وكان قد دخل رئيس ائتلاف دولة القانون، المجرم نوري المالكي، على خط الحراك السنّي لإقالة رئيس البرلمان الحلبوسي، ضمن صفقة أكبر لإقالة الرئاسات الثلاث، بدعم إيراني، وفق مراقبين.



وتشكلت الشهر الماضي جبهة سياسية جديدة بعنوان "الجبهة العراقية"، وهي برئاسة مشتركة من قبل رئيس ”جبهة الإنقاذ والتنمية“، أسامة النجيفي، ورئيس حزب ”المشروع العربي“، خميس الخنجر، ورئيس حزب ”الجماهير“، النائب أحمد الجبوري، و“الحزب الإسلامي العراقي“، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة رشيد العزاوي، و“الكتلة العراقية“ التي يترأسها النائب محمد إقبال، وتهدف في المقام الأول إلى الإطاحة برئيس البرلمان.

وكشفت تسجيلات صوتية مسرّبة، تفاصيل تدخل المالكي في مساعي إقالة الحلبوسي، على الرغم من أن المنصب من حصة المكون السني، وفق مبدأ "التحاصص" المتعارف عليه في البلاد.

وبحسب التسجيلات، التي نشرها موقع "بغداد بوست" أمس وهي للنائب عن الجبهة العراقية علي الصجري – فإن اتفاقاً جرى مع المالكي بشأن إقالة الحلبوسي.

وقال الصجري، الذي كان يتحدث مع شخص آخر لم تتضح هويته قلت للمالكي نصا: لن يأتي رئيس برلمان جديد إلا بالتشاور معك، وسنوافق نحن على من تختاره.

وأضاف أن أسماء المرشحين البدلاء قدمناها للمالكي ليختار منهم واحداً، فهي الآن لدى الحاج أبو إسراء (نوري المالكي)، ونحن سنوافق عليه مباشرة بلا شروط.



وقال الصجري، إن إقالة الحلبوسي هي مقدمة لإقالة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ثم إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح! ضمن خطة وضعتها ايران للفوضى في لعراق قبيل شهور من الموعد المحدد للانتخابات يونيو 2021.

من جانبه قال المتحدث باسم الجبهة محمد الخالدي، إن مسألة اختيار رئيس البرلمان من اختصاص الجبهة العراقية، لكنها بالتأكيد ستجري مشاورات وتفاهمات مع الكتل الأخرى في البرلمان، والقيادات السياسية.

واضاف الخالدي، إن جهات سياسية بدأت حراكاً مضاداً لحملة الجبهة بهدف إرباك مشروعها وتشويهه وإثارة الرأي العام ضده، وهذا لن يفلح، فنحن ماضون في المشروع الجديد والهادف إلى إصلاح المؤسسة التشريعية.

وتتطلب إقالة رئيس البرلمان عوضا عن العدد النيابي الكافي، اتفاق الأطراف الشيعية والكردية، وموافقتها على الحراك السنّي بشأن إقالة الحلبوسي.

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن الملاحظات كثيرة على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن لا يمكن إقالته بتدخل القوى السياسية، إلا بقرار من البيت السني، إذ إن هذا المنصب من ترشيح ممثلي السنّة.

وأضاف وفقا لموقع لـ"إرم نيوز"، أنه إذا اكتملت الأصوات المطالبة بهذا القرار، وكانت هناك أغلبية واضحة، فإن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي سيمضي مع الجميع، ولا يعارض.

ولفت إلى أن التسجيلات الصوتية المسربة، هي مفبركة ضد المالكي، ولإحراج أطراف سياسية أخرى. ورفض المالكي تعدد الدوائر في قانون الانتخابات الجديد، الذي أصرّ على تمريره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما أثار خلافات بين الطرفين.

وكشف مراقبون، إن إيران تقف وراء حملة أكبر من إقالة رئيس البرلمان، بل تستهدف إحداث "زلزال سياسي" يتمثل بإقالة الرئاسات الثلاث، (رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، قبل الانتخابات المبكرة، لإضعاف حظوظهم في الاقتراع المقبل، بسبب معارضتهم النسبية الواهية للسياسات الإيرانية في البلاد، وعلاقتهم الوطيدة بالغرب.

وشدد خبراء لـ"بغداد بوست"، على الموقف الذي كشفه الموقع قبل عدة أسابيع وهى رغبة طهران في إحداث هزة سياسية عارمة في العراق وتعطيل توجه الجميع نحو الانتخابات. فطهران تعلم تماما أن أي انتخابات قادمة ستخرج ميليشياتها تماما وقد لا ينفع التزوير على الإطلاق لأن الكل رافض لإيران لذلك تعطل الطريق نحوها.

أ.ي