بعد مقتل ثلاثة من عناصره.. الحرس الثوري الإيراني يقصف مناطق في كردستان العراق

أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني قصفها مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في "قاعدة حمزة سيد الشهداء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنها استهدفت بنيران المدفعية مواقع من أسمتها "الجماعات الإرهابية" عبر الحدود الشمالية الغربية لإيران.

وبحسب البيان، تسبب القصف في "خسائر فادحة" لهذه "الجماعات".

وجاء القصف بعد اشتباكات اندلعت، الجمعة، بين عناصر حرس الحدود الإيراني من كتيبة "تكور" الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية ومسلحين مجهولين، من المرجح أنهم ينتمون لأحد التنظيمات الكردية الإيرانية المسلحة.

وزعم الحرس الثوري الإيراني، في البيان الذي أصدره أمس، أنه "بسبب تبادل إطلاق النار على نطاق واسع بين القوات المحلية، لحقت بالعناصر المسلحة المضادة للثورة خسائر فادحة"، حسب تعبيره.

وحتى الآن، لم تعلن أي جماعة أو حزب أو منظمة مسؤوليتها عن العملية.