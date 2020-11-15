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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 03:49 م

الأعرجي: محاولة إقالة الحلبوسي وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أخرى

الحلبوسي
اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، محاولة إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنها وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أخرى.

وقال الأعرجي في تغريدته على حساب "تويتر"، "‏يهدف بعض القادة من إقالة رئيس مجلس النواب – إن نجحت – ألا تكون غاية وإنما وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أُخرى.

وتابع ‏ولا نعرف هل أن مثل هذه المشاريع تصبُّ في مصلحة العراق أم تزيد من أزماته.
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