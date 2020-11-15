الأعرجي: محاولة إقالة الحلبوسي وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أخرى

اعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، محاولة إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنها وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أخرى.
وقال الأعرجي في تغريدته على حساب "تويتر"، "يهدف بعض القادة من إقالة رئيس مجلس النواب – إن نجحت – ألا تكون غاية وإنما وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أُخرى.
وتابع ولا نعرف هل أن مثل هذه المشاريع تصبُّ في مصلحة العراق أم تزيد من أزماته.
وقال الأعرجي في تغريدته على حساب "تويتر"، "يهدف بعض القادة من إقالة رئيس مجلس النواب – إن نجحت – ألا تكون غاية وإنما وسيلة لتكون بعدها محاولات لإقالات أُخرى.
وتابع ولا نعرف هل أن مثل هذه المشاريع تصبُّ في مصلحة العراق أم تزيد من أزماته.