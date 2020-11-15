مصرف الرشيد يصرف رواتب موظفي الدوائر الحكومية

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن مباشرته بصرف رواتب موظفي الدوائر الحكومية.



وقال المصرف في بيان، إنه "باشر اليوم الاحد الموافق ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠ برفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها الى المصرف".



ودعا المصرف "كافة الموظفين مراجعة فروعه ومنافذ الدفع الالكتروني حال وصل رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب".