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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 03:35 م

التحالف الدولي يكشف أعداد القوات الأمريكية الموجودة في العراق

القوات الأمريكية
كشف المتحدث باسم التحالف الدولي، العقید واین مارتو، اليوم الأحد، عدد القوات الأمريكية العسكرية الموجودة في العراق.

وقال مارتو، إن "القوات الأميركية الموجود في العراق تابعة للتحالف الدولي، وعددها في العراق يبلغ قرابة الـ 3000 عسكري".

وأضاف، أن "مهمة التحالف الدولي مساعدة القوات العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش، والضربات الجوية التي ينفذها التحالف ضد داعش بناءً على طلب الجانب العراقي".

وأشار إلى أن "التحالف الدولي نفذ 37800 طلعة جوية في العراق بالسنوات الست الأخيرة"، مبيناً أن "إعادة تموضع قوات التحالف كان بسبب تسليم بعض القواعد للجانب العراقي".

وأكد، أن "القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب، وحققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية".
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