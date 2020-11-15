بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 15 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الجبوري: الوضع الأمني في بعض مناطق ديالى صعب للغاية صفقة القرن.. مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة الصدر: أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة محتجون غاضبون في الناصرية يقطعون الطريق الرئيسي صوب بغداد السعداوي: حجم ديون العراق الداخلية والخارجية أكثر من 160 مليار دولار الغراوي: التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الآن بالصور.. "موناليزا الموصل" أيقونة أطفال الحروب في العراق.. كيف أصبح شكلها بعد مضي 3 سنوات؟! الحلول الترقيعية للأزمات بين بغداد وكردستان.. قانون العجز المالي القشة التي قصمت ظهر البعير النايف: العراق يحتاج إلى زراعة 14 مليار شجرة قنصلية تجارية سعودية ببغداد قريبا.. افتتاح عدد من الفروع للبنك المركزي العراقي في السعودية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 12:26 م

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة

راموس وميسي
ذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يجهز عرضا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع الفريق الكتالوني". 

وأضافت أن "السيتي" سيتبع نفس السياسة في الاتجاه نحو ضم راموس خلال نفس الفترة. 

وأوضحت الشبكة، أن "مانشستر سيتي، يدرك جيدا بأن فرصة التعاقد مع ميسي وراموس في الصيف المقبل، هي أنسب وقت، حيث ينتهي عقد الثنائي مع برشلونة وريال مدريد، ولم يجدد لهما حتى الآن". 

 ويحق لميسي (33 عاما)، وراموس (34 عاما)، التفاوض على البنود الشخصية في عقديهما مع أي فريق مطلع العام المقبل، ومن ثم الانضمام إليه مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

 وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، بسبب خلافات مع إدارة "البارسا" التي استقالت مؤخرا، لكنه قرر لاحقا البقاء في النادي لموسم آخر. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الطلبة

فريق الطلبة ينسحب بشكل رسمي من بطولة كأس العراق 14 تشرين الثاني 2020 03:48 م

الفنانة المغربية وهيبة مندريس

الفنانة المغربية وهيبة مندريس تصدر أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية 14 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

رونالدو

مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع كريستيانو رونالدو 13 تشرين الثاني 2020 04:17 م

320192191513576371405

وزارة التجارة الأمريكية تؤجل حظر "تيك توك"‎.. ما السبب؟ 13 تشرين الثاني 2020 11:29 ص

منتخب العراق

نجوم "أسود الرافدين" سيتذكرون أساطير العراق الراحلين بلفتة مميزة 13 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

المنتخب

إصابة لاعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم بكورونا 12 تشرين الثاني 2020 09:14 ص

ليون جوريتسكا

بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا 11 تشرين الثاني 2020 04:13 م

ناسا

ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض 11 تشرين الثاني 2020 04:07 م

التعليقات