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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 12:13 م

الصدر: أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة

الصدر

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تردده في خوض الانتخابات المقبلة.

ونقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر ما دار بينهما من حوار عبر منشور في الفيسبوك قال زعيم التيار الصدري فيه: "إنني أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة.. وأتجرع الويلات فيما إذا قررت عدم دخولها علناً".

وأضاف الصدر: "سيقولون إنني متذبذب القرار في الدخول بالانتخابات، فقد صرح بعدم دخولها واليوم قد غير رأيه".

وبين "أنني إلى الآن لم أقرر الدخول.. بل وإن قررت عدم الدخول والخوض فيها، لكن على جميع المحبين التهيؤ لها على كل حال".

وفي وقت سابق حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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