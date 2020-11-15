محتجون غاضبون في الناصرية يقطعون الطريق الرئيسي صوب بغداد

قطع محتجون غاضبون، اليوم الأحد، الطريق الرابط بين الناصرية والعاصمة بغداد للمطالبة بتوفير المياه وإنشاء الممر الثاني للطريق.



وقال مصدر محلي، إن حشوداً من المحتجين قطعت الطريق الرابط بين مدينة الناصرية والطريق الدولي باتجاه مدينة البطحاء قرب الطاقة الكهربائية، للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب للقرى القريبة من الطريق، بالإضافة إلى إنشاء الممر الثاني للطريق الذي يشهد حوادث سير مروعة.



وأضاف، أن المتظاهرين منعوا السيارات من المرور، وسمحوا بعبور الحالات الإنسانية والسيارات التي تقل المرضى، فيما هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال لم تستجب الجهات الحكومية لمطالبهم.



كما قطع متظاهرون جسر النصر وسط الناصرية وأحرقوا الإطارات عند مقترباته ومنعوا السيارات من عبور الجسر بين صوبي الجزيرة والشامية.



وفي شارع الإمام علي، تجمع العشرات أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار وقطعوا الشارع بالإطارات دون حرقها.



