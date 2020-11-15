بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 15 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الجبوري: الوضع الأمني في بعض مناطق ديالى صعب للغاية صفقة القرن.. مانشستر سيتي يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة الصدر: أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة محتجون غاضبون في الناصرية يقطعون الطريق الرئيسي صوب بغداد السعداوي: حجم ديون العراق الداخلية والخارجية أكثر من 160 مليار دولار الغراوي: التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الآن بالصور.. "موناليزا الموصل" أيقونة أطفال الحروب في العراق.. كيف أصبح شكلها بعد مضي 3 سنوات؟! الحلول الترقيعية للأزمات بين بغداد وكردستان.. قانون العجز المالي القشة التي قصمت ظهر البعير النايف: العراق يحتاج إلى زراعة 14 مليار شجرة قنصلية تجارية سعودية ببغداد قريبا.. افتتاح عدد من الفروع للبنك المركزي العراقي في السعودية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 12:08 م

محتجون غاضبون في الناصرية يقطعون الطريق الرئيسي صوب بغداد

قطع الطرق
قطع محتجون غاضبون، اليوم الأحد، الطريق الرابط بين الناصرية والعاصمة بغداد للمطالبة بتوفير المياه وإنشاء الممر الثاني للطريق. 

وقال مصدر محلي، إن حشوداً من المحتجين قطعت الطريق الرابط بين مدينة الناصرية والطريق الدولي باتجاه مدينة البطحاء قرب الطاقة الكهربائية، للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب للقرى القريبة من الطريق، بالإضافة إلى إنشاء الممر الثاني للطريق الذي يشهد حوادث سير مروعة. 

وأضاف، أن المتظاهرين منعوا السيارات من المرور، وسمحوا بعبور الحالات الإنسانية والسيارات التي تقل المرضى، فيما هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال لم تستجب الجهات الحكومية لمطالبهم. 

كما قطع متظاهرون جسر النصر وسط الناصرية وأحرقوا الإطارات عند مقترباته ومنعوا السيارات من عبور الجسر بين صوبي الجزيرة والشامية. 

وفي شارع الإمام علي، تجمع العشرات أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار وقطعوا الشارع بالإطارات دون حرقها. 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قطع طريق

متظاهرون غاضبون يقطعون طريق رئيسي يربط ديالى بالعاصمة بغداد 08 تشرين الثاني 2020 12:20 م

1

موظفو كربلاء يضربون عن الدوام احتجاجا على تأخير صرف الرواتب 08 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

ذي قار

متظاهرون يبدأون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار 08 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

صحة-ذي-قار

ملاكات دائرة صحة محافظة ذي قار تعلن أنها ستلجأ إلى الإضراب وإغلاق المراكز الصحية 06 تشرين الثاني 2020 11:15 ص

اضراب الأطباء

إصابات بين صفوف متظاهري المهن الطبية أمام وزارة الصحة 02 تشرين الثاني 2020 04:05 م

تظاهرة

متظاهرون في كربلاء ينددون بسياسات رئيس الوزراء الكاظمي 02 تشرين الثاني 2020 01:07 م

محتجون

خريجو كليات الهندسة يغلقون الطريق إلى "نفط البصرة" 28 تشرين الأول 2020 11:42 ص

تظاهرات

متظاهرون في ديالى يقطعون طريقا دوليا يربط العراق بإيران 20 تشرين الأول 2020 01:53 م

التعليقات