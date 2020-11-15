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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 11:57 ص

«الضفادع البشرية» تحبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في ميسان

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أحبطت القوات الامنية اكبر عملية تهريب مخدرات عبر إنزال جوي بـ»الضفادق البشرية» في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان.
وقال قائد فرقة الرد السريع المنفذة للعملية الفريق ثامر الحسيني  في تصريح له إن «قوة من اللواء الاول وسرية الضفادع البشرية التابعة الى فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة وباسناد من طيران الجيش، نفذت إنزالاً  في هور «أم النعاج».
واضاف ان العملية اثمرت عن ضبط 100كغم من المواد المخدرة مخبأة داخل مياه الاهوار حاول التجار ادخالها الى مركز المدينة، لكن استخبارات فرقة الرد السريع كانت لهم بالمرصاد وتم الاستيلاء على المواد المخدرة. 
ونوه قائد فرقة الرد السريع الى ان عملية احباط تهريب كمية المخدرات هذه تعد الاكبر، وكانت الغاية منها السيطرة على عقول شباب المحافظة.



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