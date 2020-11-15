صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ضرورة توفير متطلبات الانتخابات النزيهة، ومواصلة الحرب على الإرهاب.

وشدد الجانبان، بحسب بيان رئاسي، على “ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب». وأضاف البيان، أن “اللقاء أكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق».