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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 11:38 ص

الغراوي: التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الآن

تظاهرات
قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأحد، إن التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الآن رغم مرور فترة طويلة على بدء اللجان التحقيقية والمشكلة من قبل الحكومة .

وأضاف أن عملية جبر الضرر للشهداء والجرحى وعوائلهم تقتضي الإنصاف بتقديم الجناة للعدالة وتعويض الضحايا بشكل كامل عما لحقهم من اضرار بسبب استخدام العنف المفرط .

ودعا كافة عوائل الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية بتقديم بلاغات أو شكاوى لدى مكاتب المفوضية لغرض توثيقها وإحالتها إلى محكمة حقوق الإنسان .
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