نائب يطالب بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة الكهرباء على الملاك الدائم بموازنة العام القبل

طالب النائب عن محافظة البصرة مظفر الوائلي بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة الكهرباء على الملاك الدائم في موازنة العام القادم التي من المؤمل سترسلها حكومة الكاظمي خلال هذا الشهر إلى البرلمان للتصويت عليها .

وقال الوائلي في بيان ان موازنة عام ٢٠١٩ شهدت إحالة أكثر من ٢٠٠ الف من الموظفين على التقاعد بعد تخفيض السن القانوني من( ٦٣ عام إلى ٦٠ ) .

وأضاف الوائلي" ان الدرجات متوفرة لتحويل عقود وزارة الكهرباء على الملاك الدائم والبالغ عددهم ٩١ الف من ضمنهم ٩ آلاف عملوا في الوزارة منذ عام ٢٠٠٦ إلى الآن " مشددا على اللجنة المالية بضرورة إضافة هذه الفقرة للموازنة حال وصولها من الحكومة .