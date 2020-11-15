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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 11:16 ص

الاقتصاد النيابية: سياسات حكومة الكاظمي ستكبل سيادة قرار العراق وتعيد الاحتلال

النواب
حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ، من تداعيات الاستمرار في سحب القروض الخارجية، مبينا ان عدم سداد تلك الديون سيؤدي في نهاية المطاف الى احتلال العراق.  
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت ان “القروض التي تتحدث عنها حكومة الكاظمي باستمرار كبلت  العراق اقتصاديا وجعلته اسيرا  لمنظمات وبنوك دولية ستتخذ القرار بدلا عن العراق. 

واوضحت ان “الحل الوحيد هو وقوف مجلس النواب بالضد من تلك التوجهات واجبار الحكومة على تقديم ورقة اصلاح حقيقية قابلة للتطبيق لمنع الاقتراض مجددا لسداد الرواتب.
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