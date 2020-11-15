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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

نائب يدعو لعقد جلسة مجلس الوزراء في “بعقوبة” لمناقشة 7 ملفات حرجة

عبد الخالق العزاوي
أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي، تقديمه طلبا رسميا لعقد جلسة مجلس الوزراء في بعقوبة لمناقشة 7 ملفات حرجة.
وقال العزاوي انه “تم تقديم طلب رسمي الى مجلس الوزراء من اجل عقد جلسته الرسمية في بعقوبة لمناقشة 7 ملفات حرجة ومهمة على مستوى ديالى خاصة الملف الامني في ضوء المستجدات الاخيرة وتكرار الخروقات والتحديات الموجودة في الساحة.
 
واضاف، ان “ديالى للاسف تم اهمال ملفاتها لسنوات طويلة ومايحدث الان من انتكاسات في بعض الملفات هي نتاج التراكمات والاخطاء”، مؤكدا بان “المحافظة تعاني من مشاكل معقدة جدا تؤثر على حياة مئات الالاف ما يستدعي ان يكون لبغداد حضور فعال في معالجة الاشكالات ودعم ملفات حيوية وخاصة الامنية لانها خطر الخلايا النائمة لداعش ارهابي وعصابات الجريمة المنظمة وملف المخدرات.
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