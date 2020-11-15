نائب: عدم إرسال موازنة ٢٠٢١ سريعا سيفاقم الأزمة المالية

أكد النائب قصي عباس، ، ان عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب وفق موعده المحدد سيفاقم الازمة المالية في البلاد.

وقال عباس ، ان “مجلس النواب لا يمتلك اي معلومة عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتا الى ان “تكرار سيناريو مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ في موازنة ٢٠٢١ وتأخير ارسالها لمجلس النواب سيفاقم الازمة المالية الراهنة في البلاد.

واضاف ان “تمرير قانون الاقتراض حصل بسبب اخفاق الحكومة الحالية والحكومات السابقة في معالجة الازمة المالية”، مبينا ان “السيطرة على المنافذ غير النفطية من قبل الحكومة ستنهي الازمة الراهنة.