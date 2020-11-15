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الأحد, 15 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:54 ص

النزاهة النيابية: تحرك لفتح الملفات المغلقة الخاصة بفساد الحيتان الكبيرة

عبد الأمير نجم المياحي
أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية،  عبد الامير المياحي ، ان اللجنة عازمة  على فتح جميع ملفات فساد الشخصيات الكبيرة التي احيلت الى هيئة النزاهة والادعاء العام واغلقت،.
وقال المياحي ان “الفساد الإداري موجود ومستشري بجميع دوائر الدولة ولم يقتصر على الدوائر المالية.
واضاف ان “اللجنة لديها تحرك الان على فتح جميع الملفات خاصة ملفات الشخصيات الحزبية الكبيرة والوزراء”، مشيرا الى ان “التوافقات السياسية هي العائق الأكبر امام لجنة النزاهة وفتح تلك الملفات.
واوضح ان “اي ملف يفتح تنهال الاتهامات على اللجنة بانه ابتزاز سياسي وتشغل تلك الشخصيات جيوشها الالكترونية للتسقيط”، لافتا الى انه سيعاد بالايام المقبلة فتح جميع ملفات الفساد للشخصيات الكبيرة التي احيلت الى الادعاء العام وهيئة النزاهة واغلقت واركنت.
واكد ان “اللجنة عازمة على فتحها ومتابعتها الى حين وصولها للقضاء للبت بها.
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أخر تعديل: الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:57 ص
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