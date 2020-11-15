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الأحد, 15 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:53 ص

الحلول الترقيعية للأزمات بين بغداد وكردستان.. قانون العجز المالي القشة التي قصمت ظهر البعير

كردستان-العراق

اعتادت بغداد وإقليم كردستان على الحلول الترقيعية للأزمات المزمنة بين الطرفين على مدى 17 عاما، فالعلاقة الكردية - الشيعية التي دخلت الخطاب السياسي تحت مسمى التحالف التاريخي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت الذروة عند كتابة وإقرار الدستور والتصويت عليه عام 2005 فإنها سرعان ما بدأت تتراجع منذ فشل أول مادة حين وضعت في سياق التطبيق وهي المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها.

وكان مجلس النواب في بغداد هو ميدان اختبار هذه العلاقة التي أقر الطرفان إنها لم تعد تاريخية مثلما رسمها الآباء المؤسسون بطريقة عاطفية وليست واقعية.

حتى القشة التي تقصم ظهر الجمل مرة واحدة وإلى الأبد فإنها في سياق العلاقة بين بغداد وأربيل مرة وبين الكرد والشيعة مرة أخرى تتجدد باستمرار لحاجة الطرفين إلى قشة دائمة يمكن أن تقصم لكن مؤقتا ظهر العلاقة بانتظار تكوين قشة جديدة ينتظرها الطرفان بفارغ الصبر لأن الأزمات تتكرر والحلول دائما ترقيعية.

وحين صوت مجلس النواب في بغداد، بأغلبية عرقية هذه المرة "عربية شيعة وسنة" ضد الكرد كان القشة الأخيرة حتى الآن التي بدا أنها كسرت ظهر هذه العلاقة لكن مع إبقاء باب موارب نحو حل وسط يمكن أن يقنع أربيل المهزومة وبغداد المنتصرة مؤقتا.

فرغم التصعيد في الخطاب السياسي بين الطرفين والتي أوصلها البعض إلى حد التهديد بمقاطعة جلسات البرلمان الاتحادي والقطيعة مع بغداد فإن صوت العقل يمكن أن يجد له موطئ أمل.

وقال مراقبون، إنه في الوقت الذي تبدو فيه كل الخيارات مفتوحة لكن بالتأكيد هناك تواصل بين بغداد وأربيل.

ولم يستبعد المراقبون حصول تفاهمات لأن القانون الذي تم التصويت عليه ينطوي على مرونة عند التنفيذ، مشيرين إلى أن من الممكن التعامل مع القانون بطريقة إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية.

بدوره، يرى عضو البرلمان عن تحالف عراقيون حسين عرب يرى من جهته أن العلاقة بين بغداد وأربيل سوف تبقى سالكة مهما كانت الخلافات.

ويقول عرب، إن العلاقة بين الطرفين تتجه نحو الحوار لا القطيعة، مبينا أن قضايا مشابهة ظهرت خلال السنوات الماضية وتأزمت العلاقة بين الطرفين ومع ذلك ذهبنا إلى الحوار.

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