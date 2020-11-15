لجنة نيابية : قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة



اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية أن قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة



وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في بيان صحفي إن " اللجان المعينة بالتعاون مع الامن النيابية وضعت اللمسات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية، وتم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على ادراج القانون للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة.



وأضاف أن " الغرض من تشريع قانون الجرائم المعلوماتية هو القضاء على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا"، مبينا أن " القانون سيتضمن تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المعلوماتية يحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز دون أي مساس بالحريات العامة.