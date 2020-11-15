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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:52 ص

لجنة نيابية : قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة

بدر-الزيادي (1)

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية  أن قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة 

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في بيان صحفي  إن " اللجان المعينة بالتعاون مع الامن النيابية وضعت اللمسات الاخيرة  على قانون الجرائم المعلوماتية، وتم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على ادراج القانون للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة. 

وأضاف  أن " الغرض من تشريع قانون الجرائم المعلوماتية هو القضاء على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا"، مبينا أن " القانون سيتضمن تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المعلوماتية يحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز دون أي مساس بالحريات العامة.
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