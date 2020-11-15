الحزب الديمقراطي يعترف بوجود فضائيين بأعداد موظفي الإقليم

اعترف الحزب الديمقراطي الكردستاني، ، بوجود فضائيين في اعداد موظفيه، مبينا ان حكومة الاقليم تتجه لعقد اتفاق جديد مع الحكومة المركزية حول موازنة 2021

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي ديار برواري ان “هناك موظفين فضائيين في حكومة الاقليم ولا يخفى الامر على غرار الحكومة المركزية التي يوجد فيها موظفون فضائيون

واضاف ان “هناك تنسيقا يجري بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم مع المصارف لكشف الفضائيين في عموم العراق.