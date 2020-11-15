قيادي كردي: الكتل السياسية استخدمت قانون تمويل العجز المالي ورقة لتغطية تقصيرها

اتهم خالد شواني وزير الاقليم المكلف بادارة ملف الحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، الكتل السياسية باستخدام قانون تمويل العجز المالي ورقة لتغطية تقصيرها في اداء واجباتها.



وقال شواني في تصريح صحفي :" ان اقليم كردستان يناقش كل الخيارات المتاحة للوصول الى موقف يصب بمصلحة شعب كردستان.



واضاف :" ان الضغط الجماهيري اجبر الحكومة على اللجوء للاقتراض ، وكان هناك اجماع ضد اقليم كردستان من النواب السنة والشيعة . وهذه رسالة سياسية خطيرة تمثل انقلابا على مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق والتفاهم، في حين ان آمالنا كانت معلقة على تعميق اسس العمل المشترك.