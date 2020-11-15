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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 10:40 ص

بارزاني يعطي الضوء الأخضر لنواب حزبه لغرض إقالة الحلبوسي

مسعود بارزاني
كشف مصدر سياسي مطلع أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أعطى الضوء الأخضر لنواب في البرلمان بالتصويت على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال المصدر إن “رئيس الحزب الديمقراطي بات منزعجا من التصرفات الأخيرة للحلبوسي وخاصة بما يتعلق بقانون الانتخابات، وقانون تمويل العجز المالي، حيث يرى أن رئيس البرلمان تعمد الإيقاع بالكرد.
وأضاف أن “مسعود بارزاني وجه أعضاء حزبه بالتحرك على على الكتل السياسية   بشان إقالة الحلبوسي، خاصة بعد القرار الأخير للبرلمان وعدم النظر لطلب الكرد بتأجيل الفقرة الخاصة بالإقليم لساعات كما طلب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد.
وأشار إلى أن “رئيس إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني سيتولى عملية التفاوض، وسيقوم بزيارة قريبة للعاصمة بغداد، من أجل التباحث مع قادة الكتل السياسية  بهذا الشان.
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