نائب: إدراج طلب إقالة الحلبوسي بالجلسة المقبلة بعد توقيع 100 نائب

كشف النائب احمد الجربا عن ادراج طلب اقالة الحلبوسي بجلسة البرلمان المقبلة بعد تجاوز عدد النواب الموقعين على اقالته 100 نائب،.

وقال الجربا ان “نواب من مختلف الكتل السنية والشيعية والكردية وقعو على طلب اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

واضاف ان “عدد الموقعين على طلب الاقالة تجاوز ال100 نائب”، مشيرا الى ان “طلب الاقالة سيدرج بجدول اعمال الجلسة المقبلة”.

واوضح الجربا ان “السبب وراء طلب اقالة هو فشله في ادارة مجلس النواب.