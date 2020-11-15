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الأحد, 15 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

إحباط محاولة انقلاب واغتيال رئيس الوزراء في أرمينيا

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قال جهاز الأمن الوطني، إن أرمينيا أحبطت محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والاستيلاء على السلطة من جانب مجموعة من المسؤولين السابقين.

وتعرض باشينيان لضغوط مع استمرار تظاهر آلاف المحتجين منذ الثلاثاء مطالبين باستقالته بسبب توقيعه اتفاقا لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية، التي حققتها في إقليم ناغورني كاراباخ بعد معارك استمرت 6 أسابيع.

وقال جهاز الأمن الوطني، إنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور فانيتسيان والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرامبا غداساريان والمحارب السابق آشوت ميناساريان.

وتابع الجهاز في بيان، المشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة من خلال اغتيال رئيس الوزراء وكان هناك بالفعل مرشحين محتملين يجري بحث تنصيبهم مكانه.
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