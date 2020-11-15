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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 02:20 ص

"لا للتزوير.. بايدن فائز مزور".. مئات الآلاف يناصرون الرئيس ترامب في العاصمة واشنطن

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خبراء: ما يحدث في أمريكا مختلف تماما والإعلام اليساري الكاذب لم ينقل أي صورة من مظاهرات مليونية داعمة لترامب

تتزايد الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع إحساس عارم بالتزوير، تسبب فيه بايدن وفريق اليساريين والاعلام المناصر لهم، الذي روج للكذبة والوحيد الذي أعلن فوز بايدن. وتظاهر مئات الالاف في العاصمة واشنطن تأييدا للرئيس ترامب وتأكيد على أحقيته بالرئاسة.
 من جانبه أكد الرئيس الأميركي، ترامب، أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزورة وفاسدة". 



وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخر، حسب قوله.
وأرفق الرئيس ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن.
وفي وقت سابق، حرص ترامب على توجيه التحية إلى المحتجين الذين نزلوا لشوارع العاصمة واشنطن، حتى يعربوا عن غضبهم ازاء تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن موكب ترامب تقدم صوب آلاف المحتجين، ثم قام بتحيتهم من داخل السيارة التي تمتاز بدرجة متقدمة من الحماية وتوصف بـ"الوحش".
وعلى الساعة العاشرة صباحا، بالتوقيت المحلي في العاصمة واشنطن، اجتازت سيارة ترامب "شارع فيلاديلفيا"، من أجل الإعراب عن تأييده للمتظاهرين، ثم تقدم الموكب إلى ساحة الحرية.
وبدا الرئيس ترامب مبتسما وهو يلوح للمتظاهرين الذي يشككون بدورهم في نزاهة الانتخابات، قائلين إن النصر سرق بشكل واضح من المرشح الجمهوري. وبدورهم، شرع محتجون في الهتاف لترامب، بينما انهمك آخرون في التقاط الصور ومقاطع الفيديو.
وأوردت الصحيفة الأميركية، أن ترامب توجه إلى تحية آلاف المحتجين.

وكتبت "واشنطن بوست"، أن المتظاهرين المؤيدين لترامب شملوا كلا من القوميين البيض وعددا من نشطاء اليمين والمؤمنين بنظرية المؤامرة في الولايات المتحدة. ورفع المحتجون المساندون للرئيس والمرشح الجمهوري شعارات تطالب بإحصاء ما تقول إنها "الأصوات الشرعية" التي يقول ترامب إنه فاز بها، لكن نصره تعرض للسرقة.
في غضون ذلك، حمل آخرون شعار "لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى"، الذي خاض به ترامب حملته الانتخابية في 2016 و2020.
وكان قد عزز جو بايدن، وفق وسائل الاعلام التي تعلن النتيجة انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ أن لولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي. وذكر مركز إديسون للأبحاث أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية ستأتي في صالح ترامب لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب وفق لاعلام اليساري.
وعلق خبراء، عن ثقتهم في ان تتصاعد المظاهر الرافضة لتزوير الانتخابات خلال الفترة القادمة وان بايدن لن يدخل البيت الأبيض لأنه مزور وليس رئيس.
أ.ي

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أخر تعديل: الأحد، 15 تشرين الثاني 2020 02:33 ص
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