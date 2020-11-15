مذبحة احتجاجات نوفمبر 2019 على يد النظام الإيراني تصل محكمة لاهاي.. توقعات بعقوبات دولية على خامئني وعصابته

تحرك ايراني في الداخل للتواصل مع محكمة لاهاي والدفع بالشهود



لن يتوقف حيز مذابح الملالي في إيران عند الداخل الإيراني، فقد ظهرت ابعاد دولية لمذابحه سيحاسب عليها وذلك بعدما قررت محكمة في لاهاي أن تنظر في مذبحة الملالي تجاه الشعب الإيراني في نوفمبر 2019.

ووفق مؤشرات دولية وتصريحات موثقة للامين العام للامم المتحدة غوتيريش، فإن ايران قتلت ما لايقل عن 1500 محتج ايراني خلال احتجاجات العام الماضي ويجب ان ينال النظام الايراني عقابه على هذا.

وعلى هذا وتزامناً مع ذكرى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019، أعلنت منظمة العدالة من أجل إيران ومنظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة "معاً ضد الإعدام" الدولیة، أن محكمة دولية في لاهاي ستنظر في قضية "مذبحة نوفمبر 2019" في فبراير القادم.



وأكدت المنظمات الحقوقية المسؤولة عن "محكمة نوفمبر الدولية الشعبية"، أن هذه المحاكمة تأتي استجابة لطلبات متكررة من أهالي الضحايا برفع دعوى قضائية من جهة، وتجاهل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لاحتجاجات نوفمبر 2019 من جهة ثانية، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

يذكر أنه في تقرير لها يوم 23 ديسمبر 2019، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية قولهم، إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران، بينهم 17 مراهقاً و 440 امرأة.

ومن المقرر أن يستمع عدد من المحامين الدوليين إلى شهادات من عائلات الضحايا وشهود العيان والخبراء خلال "محكمة نوفمبر الدولية الشعبية"، التي ستعقد في لاهاي لمدة ثلاثة أيام في فبراير 2021 المقبل.



ورحب العشرات من أفراد العائلات وشهود العيان بالإعلان عن تشكيل مثل هذه المحكمة، وفق العربية، وأعلنوا أنهم سيدلون بشهاداتهم، وفقاً لمنظمة العدالة من أجل إيران ومنظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" الدولية.

وفي الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر 2019، دعت هذه المنظمات الحقوقية مجموعة من المحامين الدوليين البارزين إلى التحقيق بشكل مستقل في ملف مقتل المتظاهرين وإصدار أحكام بشأن "الجرائم الدولية التي ارتكبها المسؤولون الإيرانيون وقوات إنفاذ القانون والأمن". كما سيقوم المحاميان، حميد صبي ورجينا باؤولوس، بأخذ شهادات الشهود وجمع الأدلة للقضاة في "محكمة نوفمبر الشعبية الدولية".

وقال حميد صبي عن هذه المحاكمة: ندعو جميع شهود العيان على الاحتجاجات والمصابين والمعتقلين وأهالي الضحايا والسجناء إلى الاتصال بالمحكمة والمساعدة، من خلال شهادتهم، في عملية التقاضي الدولية".

وفي 4 مارس 2020 الماضي، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وجدت أدلة على أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت 23 طفلاً خلال اليومين الثاني والثالث من احتجاجات نوفمبر، في "مذبحة جماعية وسريعة" للمتظاهرين. ودعت إلى إنشاء آلية تحقيق من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصدي لمقتل المتظاهرين والمارة، بمن فيهم الأطفال، خلال احتجاجات نوفمبر.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن "ما لا يقل عن 23 طفلاً قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات نوفمبر، منهم 22 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وكذلك طفلة عمرها بين 8 و12 عاماً".

وقبيل ساعات من تجدد الاحتجاجات الشعبية الايرانية العارمة في الذكرى الأولى لاحتجاجات العام الماضي

كانت قد حذرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية من تكرار احتجاجات نوفمبر الماضي، والتي قمعت بعنف دموي، معللة ذلك باستمرار فشل حكومة الرئيس حسن روحاني في أدائها الاقتصادي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها،أن سعر الدولار يرتفع يوميًا، وتضاعفت أسعار السلع الاستهلاكية إلى درجة شح زيت الطهي والأنسولين وعشرات السلع الأخرى خلال عام.

ورأى التقرير أن بعد عام من فشل الحكومة واستمرار الاستياء الشعبي منذ أحداث نوفمبر، فإن روحاني لا يريد الاستقالة ولا يمكن لمعارضيه عزله أيضا.

وقالت الصحيفة، إنه في ظل عدم وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن، فإن روحاني، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، لا يزال في الحجر الذاتي ويطيع أوامر اللجنة الوطنية لمكافحة كرونا، فيما يواصل الفيروس بحصد أرواح الإيرانيين بمعدل أكثر من 300 شخص يوميا.

وذكر التقرير، أنه ربما يكون هناك الكثير ممن يريدون استمرار الوضع الراهن حتى انتخابات يوليو/تموز 2021 ونهاية حكومة روحاني، لكن هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق مع شرارة صغيرة وتكرار الوضع الذي مرت به البلاد في نوفمبر الماضي.

يذكر أن تداعيات احتجاجات العام الماضي في إيران لا تزال مستمرة، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الجاري، إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بمقتل المئات برصاص قوات الأمن.

وقال غوتيريش إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر، كما عبر قلقه إزاء مصير على ما لا يقل عن 000 7 معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهن النساء اللواتي يقبعن في سجن قرتشك بطهران.

وعلق خبراء، أن بدء وصول قضية المذبحة الإيرانية إلى لاهاي ينبىء بتحرك قانوني دولي ضد ملالي إيران.

أ.ي