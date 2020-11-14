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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 10:15 م

عشرات الآلاف يحتشدون في العاصمة واشنطن لدعمه.. الرئيس ترامب ينزل بسيارته ويحيي المحتجين على "تزوير الانتخابات الرئاسية"

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مراقبون: دعم الملايين واحتشاد الآلاف في واشنطن يؤكد أن المعركة لم تنته بعد

جاء احتشاد عشرات الآلاف من الشعب الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، للاعتراض على نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية، التي تقول وسائل إعلام محسوبة على اليسار أن بايدن فاز بها. لتؤكد ان الشعب الأمريكي يعلم تماما أن هناك تزوير لإرداته وان بايدن لم يفز وهناك تلاعب بملايين الأصوات وتزوير وفساد فج.
وكان قد حرص الرئيس الأميركي، ترامب، اليوم السبت، على توجيه التحية إلى المحتجين الذين نزلوا لشوارع العاصمة واشنطن حتى يعربوا عن غضبهم من تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن موكب الرئيس ترامب تقدم صوب آلاف المحتجين، ثم قام بتحيتهم من داخل السيارة التي تمتاز بدرجة متقدمة من الحماية وتوصف بـ"الوحش". 


وعلى الساعة العاشرة صباحا، بالتوقيت المحلي في العاصمة واشنطن، اجتازت سيارة ترامب "شارع فيلادلفيا"، من أجل الإعراب عن تأييده للمتظاهرين، ثم تقدم الموكب إلى ساحة الحرية. وبدا الرئيس ترامب مبتسما وهو يلوح للمتظاهرين الذي يشككون بدورهم في نزاهة الانتخابات، قائلين إن النصر سرق بشكل واضح من المرشح الجمهوري.
وشرع محتجون في الهتاف لترامب، بينما انهمك آخرون في التقاط الصور ومقاطع الفيديو. وأوردت الصحيفة الأميركية، أن ترامب جاء إلى تحية المحتجين.
وكتبت "واشنطن بوست"، أن المتظاهرين المؤيدين لترامب شملوا كلا من القوميين البيض وعددا من نشطاء اليمين والمؤمنين بنظرية المؤامرة في الولايات المتحدة. ورفع المحتجون المساندون للرئيس ترامب والمرشح الجمهوري شعارات تطالب بإحصاء ما تقول إنها "الأصوات الشرعية" التي يقول ترامب إنه فاز بها، لكن نصره تعرض للسرقة.
في غضون ذلك، حمل آخرون شعار "لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى"، الذي خاض به ترامب حملته الانتخابية في 2016 و2020.
ووفق وسائل اعلام مخادعة وكاذبة، عزز بايدن انتصاره ما يقول انه انتصار في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا،  ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ أن لولاية جورجيا 16 صوتا وهذا تزوير صارخ وفج.
من جانبه، قال الرئيس  ترامب إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريبا، وذكر مركز إديسون للأبحاث أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية ستأتي في صالح ترامب لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب.
وأفادت مراسلة "العربية" بأن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار ترمب، وأن الشرطة أغلقت جميع المداخل إلى البيت الأبيض، لافتة إلى أن أنصار ترمب أتوا من مختلف الولايات.
وكانت بعض التقارير، كشفت أن نظام تصويت يسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.
ويرى خبراء ان احتشاد عشرات الالاف من المؤيدين للرئيس ترامب في العاصمة واشنطن يؤكد ان المعركة لم تنته بعد وان هناك ملايين يعلمون تماما بوجود توير وان هناك تلاعبا ستكشفه السلطات القضائية.
أ.ي

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