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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 14 تشرين الثاني 2020 08:46 م

مقتل الرجل الثاني في "تنظيم القاعدة" يفضح الدعم الرسمي من جانب الحكومة الإيرانية للإرهاب العالمي

تنظيم القاعدة وإيران
خبراء: طهران الملالي تحتضن العشرات من عناصر تنظيم القاعدة الفارين من أفغانستان

جاء اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي، أبو محمد المصري، داخل إيران ليؤكد، أن طهران مأوى الإرهابيين وانها لم تتدخر جهدا في توفير الدعم لإرهابيي القاعدة ودعمهم ماليا وسياسيا واستخباراتيا وبمختلف السبل طوال السنوات الماضية.
وهو ما يكشف في السياق ذاته، أسباب عدم استهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم داعش الإرهابي في أي وقت من الأوقات الأراضي الإيرانية.
 فإيران الملالي داعم رئيسي لتنظيم القاعدة الإرهابي والإرهاب العالمي.
وعليه لم يكن خبر تواجد أبو محمد المصري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، والذي كشف 4 مسؤولي استخبارات أميركيين مقتله بحسب صحيفة نيويورك تايمز، بالجديد فلطالما احتضنت إيران أبرز وجوه التنظيم، كما قدمت لهم الملجأ وتحالفت معهم بحسب ما يخدم أجندتها الخارجية، ضد بعض دول المنطقة والولايات المتحدة، لاسيما في العراق.
أما عن تفاصيل عملية اغتيال المصري، فقد كشف مسؤولو المخابرات الأميركية ،أنه رجل القاعدة الأهم بعد الظواهري، كان يعيش بحرية تامة في "عهدة" إيران وكنفها منذ عام 2003، وسكن في منطقة باسداران بطهران وهي ضاحية راقية، منذ عام 2015 على الأقل.
وأوضحوا أنه في حوالي الساعة 9:00 من إحدى ليالي الصيف الدافئة، كان المصري يقود سيارته البيضاء رينو L90 مع ابنته بالقرب من منزله عندما اقترب منه مسلحان على متن دراجة نارية وأطلقوا خمس طلقات من مسدس مزود بكاتم للصوت. فدخلت أربع رصاصات السيارة من جهة السائق والخامسة أصابت سيارة قريبة وفقاً لنيويورك تايمز الأميركية. ومع انتشار نبأ إطلاق النار حددت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية الضحايا، وقامت بالتغطية على التفاصيل، معلنة مقتل حبيب داود، أستاذ التاريخ اللبناني، وابنته مريم البالغة من العمر 27 عامًا. في حين أفادت بعض وسائل الإعلام اللبنانية في حينه أن داود كان عضوا في ميليشيات حزب الله، المدعومة من إيران وذلك للتغطية!
وللوهلة الأولى وفق تقرير"العربية"، بدا الأمر معقولا حيث جاءت عملية القتل وسط انفجارات متكررة في إيران خلال الصيف، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بعد أيام من انفجارهائل في ميناء بيروت، وقبل أسبوع من تفكير مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
إلى ذلك، أشار تقرير الصحيفة أن عملية الاغتيال من قبل مسلحين على دراجة نارية تطابقت في حينه مع النمط الذي اتبعته إسرائيل في تصفيات سابقة طالت علماء نوويين إيرانيين، ما عزز احتمال أن تكون إسرائيل فعلا أقدمت في أغسطس الماضي على قتل مسؤول في حزب الله، لكن في الحقيقة لم يكن هناك من "حبيب داود" بل كنز القاعدة الثمين. يشار إلى أن العديد من اللبنانيين المقربين من إيران كانوا أكدوا سابقا أنهم لم يسمعوا باسم داود أو بقتل أستاذ تاريخ لبناني في طهران الصيف الماضي. كما جزم باحث تربوي لديه إمكانية الوصول إلى قوائم جميع أساتذة التاريخ في البلاد بأنه لا يوجد أي سجل عن حبيب داود.
في حين قال أحد مسؤولي المخابرات الأميركية إن حبيب داود كان اسما مستعارا أعطاه المسؤولون الإيرانيون للمصري، وأن وظيفة تدريس التاريخ كانت مجرد تغطية.
ويشار إلى أن هذا التصرف الإيراني والتحالف مع مقاتلين متطرفين، ليس الأول من نوعه، فهي تدعم أيضا حركة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وطالبان وكلها حركات إرهابية.
واكد كولين بي كلارك، محلل مكافحة الإرهاب "تستخدم إيران الطائفية كعصا عندما تناسب النظام، لكنها أيضًا على استعداد للتغاضي عن أي اختلاف طائفي عندما يناسب الأمر مصالحها ولذلك تتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال مسؤولون استخباراتيون غربيون، إن قادة القاعدة ظلوا رهن الإقامة الجبرية من قبل الحكومة الإيرانية، التي أبرمت بعد ذلك صفقتين على الأقل مع القاعدة للإفراج عن بعض عناصرها في 2011 و2015.
على الطرف الآخر، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ما وصفه بـ"الاغتيال المزعوم" لقيادي في تنظيم "القاعدة" أبو محمد المصري، وكذلك "أي وجود لأعضاء التنظيم في إيران"، وفق من نقلت عنه وكالة الأنباء "إرنا".
واتهم خطيب زاده "واشنطن وتل أبيب بمحاولة ربط بلاده كل حين وآخر بتنظيمات إرهابية من خلال الأكاذيب وتسريب معلومات مختلقة إلى وسائل الإعلام".
وفي حين جاء هذا النفي الرسمي لاخفاء فضيحة ايواء عناصر تنظيم القاعدة، ففي أبريل 2019، كشف سعيد قاسمي، القيادي السابق بالحرس الثوري وعضو تنظيم "أنصار حزب الله"، أن عناصر من الحرس الثوري ذهبوا للمشاركة بحرب البوسنة في التسعينات وقاموا هناك تحت غطاء كوادر الهلال الأحمر الإيراني بتدريب عناصر القاعدة.
ويرى مراقبون، أن حادثة اغتيال أبو محمد المصري، في طهران تؤكد على الدعم التام الذي تقدمه الحكومة الايرانية لعناصر القاعدة الفارين من أفغانستان، وانها كانت تدخرهم وتجهزهم لأعمال ارهابية متفرقة وبالخصوص ضد الغرب وأوروبا.
أ.ي
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