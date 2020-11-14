الجربا: نواب من مختلف الكتل وقعو على طلب إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

قال عضو كتلة المشروع العربي أحمد الجربا، إن نوابا من مختلف الكتل السنية والشيعية والكردية وقعو على طلب إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



وأضاف أن عدد الموقعين على طلب الإقالة تجاوز الـ100 نائب، مشيرا إلى أن طلب الإقالة سيدرج بجدول أعمال الجلسة المقبلة.



وأوضح الجربا، أن السبب وراء طلب إقالة الحلبوسي لتحركاته المشبوهة لإقامة الإقليم السني في الأنبار وفشله في إدارة مجلس النواب.



