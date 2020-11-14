صحيفة عبرية: ترامب يخطط لعمل عسكري ضد إيران.. وإسرائيل قد تشارك!

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن ضربة عسكرية أمريكية في الأسابيع المقبلة، أو قد يحيل المهمة لحلفائه الاستراتيجيين وفي مقدمتهم إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر استخبارية، أنّ هناك مؤشرات عدة تمهد الطريق لضربة عسكرية نوعية لإيران قبل أنّ يغادر ترامب البيت الأبيض، منها إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ومسؤولين آخرين، واستبدالهم بمسؤولين يُعتقد أنهم لن يقفوا عائقاً أمام أية ضربة عسكرية ضد إيران أو وكلائها.

وشددت على أنّ هناك تنسيقاً كبيراً يجري بشأن إيران، ويشمل التنسيق محادثات رفيعة بين مسؤولين في إدارة ترامب مع نظرائهم في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ جولة وزير الخارجية مايك بومبيو في المنطقة تدخل ضمن إطار المشاورات والتنسيق العسكري ضد إيران.

وتقول الصحيفة: "لا شك أن هناك تنسيقا كبيرا يجري بالفعل بشأن إيران، إذ كان كبير مبعوثي الإدارة بشأن إيران، إليوت أبرامز، في إسرائيل، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".

وأجرت شبكة فوكس نيوز، مقابلة مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب، هربرت ماكماستر، أثار فيها احتمال أن تهاجم إسرائيل، خوفا من سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن تجاه إيران، طهران في نهاية ولاية ترامب.