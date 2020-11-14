فريق الطلبة ينسحب بشكل رسمي من بطولة كأس العراق

واصل لاعبو فريق الطلبة الأول لكرة القدم، إضرابهم عن التدريبات، لليوم الثالث على التوالي؛ نتيجة عدم قيام الهيئة الإدارية للنادي بتسديد رواتبهم.

وقال مدرب فريق الطلبة، أحمد خلف: إن لاعبي فريق الطلبة لم يحضروا لليوم الثالث على التوالي للوحدات التدريبية للفريق؛ بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تضرب إدارة النادي التي تسببت بعدم تسلم مستحقاتهم المالية من رواتب شهرية وعقود.

وأبلغت إدارة النادي الطاقم التدريبي للفريق بشكل رسمي الانسحاب من بطولة كأس العراق، وفي حال استمرار الأزمة، قد تضطر الإدارة للانسحاب من الدوري أيضاً.

وأضاف: إن اللاعبين أصيبوا بإحباط كبير جداً؛ لعدم وجود أمل لإنقاذ النادي والفريق من الأزمة المالية الراهنة.

ودعا خلف إلى الإسراع بإيجاد حل للأزمة المالية التي يمر بها نادي الطلبة؛ لأن بقائها سيؤدي إلى احتمال ضياع فريق كبير كان له الفضل الكبير على الكرة العراقية عبر رفدها بأسماء كبيرة جداً كانت لها صولات وجولات مع المنتخبات العراقية.