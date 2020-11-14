جيمس جيفري: التهديد بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد مازال قائما

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والمنتهية ولايته جيمس جيفري، أن تهديدات وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق السفارة في بغداد مازالت قائمة وهو أمر جدي للغاية.

ونقلت صحيفة "المونيتور" في تقرير، عن جيفري قوله، إن وزارة الخارجية الأمريكية قد تغلق السفارة الأمريكية في بغداد إذا لم تضع الحكومة العراقية حدا للهجمات على القوات الأجنبية في البلاد.

وأضاف جيفري، أن هذه القضية مازالت قائمة ولم يكن امرا زائفا بل هو امر جدي للغاية، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب التعليق.

وبين التقرير، أن تصريحات جيفري تأتي في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن تسريب وثائق أمريكية تحتوي على معلومات شخصية عن عراقيين عملوا مع التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد اثناء فترة الحرب على داعش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سحبت جزء من قواتها في العراق كجزء من انتقالها إلى مرحلة استشارية جديدة ومحدودة لدعم التحالف الدولي للجيش العراقي.

وبين أن 3000 عسكري امريكي مازالوا متواجدين في العراق، حيث انتشرت تكهنات في دوائر الأمن القومي في واشنطن هذا الأسبوع بأن تطهير الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لكثير من القيادة العليا في البنتاغون قد يكون نذيرًا لمزيد من سحب القوات.

وأشار التقرير إلى أن أوامر ترامب بسحب القوات الأمريكية من دول الشرق الاوسط واجهت مقاومة من كبار المسؤولين مثل جيفري الذي اعترف صراحة بالقيام بجهد منسق لتقويض الاوامر الرئاسية، قائلا لقد نجحنا مرتين في تقويض اوامر ترامب بالانسحاب من سوريا عامي 2018 و 2019 ، وهذه هي القصة باختصار.