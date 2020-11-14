متظاهرو البصرة يوقدون الشموع في مكان استشهاد عمر فاضل.. وساحة الحبوبي تستذكر شهداء تشرين بآيات من القرآن

أقام متظاهرو ساحة الحبوبي في ذي قار، حلقة لقراءة القرآن الكريم استذكارا لشهداء انتفاضة تشرين، بينما أوقد متظاهرو البصرة الشموع في مكان استشهاد الناشط عمر فاضل.

ووفقا لما أظهره شريط فيديو، فإن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في الساحة لقراءة آيات من الذكر الحكيم ترحما على أرواح الشهداء.

وبالتزامن مع زيارة شيوخ ووجهاء محافظة البصرة إلى محافظة الأنبار لتقديم واجب العزاء باستشهاده، عمد متظاهرو محافظة البصرة إلى إيقاد الشموع في المكان الذي سقط فيه عمر فاضل في البصرة.

وقد ساد غضب عارم لدى الشعب العراقي، بعد عودة عمليات قتل المتظاهرين برصاص قوات الأمن على خلفية قتل متظاهر، خلال قيام القوات الأمنية بإطلاق النار لفض تظاهرة في ساحة البحرية بمحافظة البصرة.

وشارك المئات في تشييع جثمان المتظاهر عمر فاضل الذي قتل بنيران قوات الأمن في ساحة البحرية بالبصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وردّد المشاركون في التشييع هتافات منددة بالقمع الذي يتعرض له المحتجون في المحافظة، مطالبين بمحاكمة سريعة لقتلة المتظاهرين.

من جانبه، قال عضو البرلمان، عدنان الزرفي، إن سلاح الدولة يجب ألا يصوب تجاه صدور المواطنين، لافتاً في تغريدة عبر موقع "تويتر" إلى أن "عمر فاضل سقط شهيداً في مشهد أردناه ألا يتكرر من جديد".



وأوضح أن الشعب من حقه ممارسة التظاهر السلمي، مبيناً أن الحكومة مطالبة بتوفير الحماية للمتظاهرين وتنفيذ مطالبهم.

وتابع: عُمر فاضل، يسقط شهيداً جديداً في مشهدٍ أردناه ألّا يتكرر من جديد، فإنّ سلاح الدولة يجب ألّا يُصوَّب بصدورِ المواطنين.

وأكد أنه من حقِ الشعب التظاهر السلمي، وواجب الحكومة حمايتهم وتنفيذ مطالبهم.

كما عبّر إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاستمرار عمليات قمع المتظاهرين في ساحة اعتصام البصرة.

وقد نشر أصدقاء المتظاهر الشهيد "عمر فاضل" صوراً تُظهر مقتنياته التي عثروا عليها في ملابسه، أثناء مرافقتهم له وهو يلفظ انفاسه الأخيرة بعد تلقيه رصاصة مساء اليوم خلال حملة أمنية شنتها قوات مشتركة على رأسها "مكافحة الشغب".

وأكد النشطاء، أن الحل بثورة عراقية خالصة تقتلع الطبقة السياسية وأذنابها من الجذور.